Сообщение российских СМИ об отправке объединенного польско-литовского миротворческого контингента на территорию Украины – это фейк.

Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы, опубликованном в Фейсбуке 11 мая.

Как сказано в посте службы, российские СМИ распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных сил Украины на имя председателя Государственной пограничной службы Украины. В письме сообщается об отправке объединенного польско-литовского миротворческого контингента на территорию Украины.

"Заявляем, что такое письмо в администрацию Государственной пограничной службы Украины не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство", - заявили в Госпогранслужбе.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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