Россия готова будет пойти на перемирие, если ее войска полностью захватят Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, а также часть Запорожской области.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Потом Путин, скорее всего, скажет Европе: мы все, мы захватили все, что мы хотели, мы готовы к переговорам. Давайте будем мириться", - сказал Арестович.

Советник главы ОПУ считает, что будет большой ошибкой Европы, если они согласятся на такие переговоры.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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