Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками", которые не нужны России.

Его слова приводят российские СМИ.

"Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаём своё собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?", - сказал министр.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что для российских компаний и государства владеть долларом и евро действительно "токсично", так как из-за санкций они не могут за них практически ничего купить.

Ранее президент РФВладимир Путин подписал указ о расчете в рублях с иностранными компаниями, поддержавшими санкции против РФ.

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