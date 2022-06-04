Мэр Лимана Александр Журавлев в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

Он говорит, что, по данным украинских военных, на сегодняшний день Лиман находится под контролем российских войск.

"Как мне рассказывали военные из одной бригады, сейчас город оккупирован. Однако, Лиманская громада оккупирована не полностью, только ее часть", - сказал Журавлев.

По его словам, обстановка в Лимане на сегодняшний день очень напряженная. По всему городу и Лиманской громаде нет газа, воды и света.

"Со стороны Закотоного, Северска, Белогоровки повреждены линии 110 и 35 кВ - это основные электромагистрали. Естественно из-за этого нет воды. По газу все и так знают ситуацию в Донецкой области. Однако еще до того, как область отключили от газа, у нас были повреждены основные магистрали 0 в результате артобстрелов были очень большие порывы. Возможности восстанавливать коммуникации не было, так как велись системные обстрелы", - говорит городской глава.

Кроме этого, из-за постоянных обстрелов и оккупации части территории в Лиман не могут завезти необходимую гуманитарную помощь.

"Когда мы еще занимались эвакуацией, то постоянно подвозили в громаду и город продукты питания. А если не было обстрелов - забирали оттуда людей, а туда завозили людям в бомбоубежищах и подвалах провизию. Кроме того, мы возили медикаменты по заявкам. Так как электроэнергии нет - холодильники соответственно не работают и, скорее всего, с продуктами питания там тоже вскоре будут проблемы. Сейчас возможности заехать туда нет. И если в Криволуцкий поселковый совет мы ещё можем попасть некоторыми путями, то в основном в часть громады привезти продукты и лекарства мы не можем", - объясняет мэр.

Журавлев добавил, что за последнее время из города удалось эвакуировать значительное количество мирных жителей. На сегодняшний день в Лимане остаются около 7000-7500 человек, а на территории громад - 6000-6300 тыс. жителей.

"В мирное время на территории громады насчитывали 39.600 людей, плюс переселенцы. В самом Лимане было 21-22 тыс. жителей. В целом вместе с переселенцами мы насчитывали около 43.000 жителей. Сейчас в городе осталось 7000-7500 человек, а в селах и поселках - 6000-6300 жителей. Подсчет мы вели по количеству заявок на гуманитарную помощь. Много людей эвакуировалось: за последние три недели мы эвакуировали около 7400-7600 местных жителей", - заявляет мэр.

Он добавил, что во время сильных обстрелов людей эвакуировали на бронированном транспорте с помощью Нацполиции и ГСЧС.

Кроме этого, Журавлев рассказал, что в Южной части Лимана фактически каждый дом поврежден в результате обстрелов со стороны российской армии.

"В северной части мало многоквартирных домов, больше частного сектора. Фактически 35-40% домов повреждены на некоторых улицах. По инфраструктуре: сгорели: суд, пенсионный фонд, управление образования, гимназия, практически в каждую школу есть попадания", - сказал он.

Журавлев сказал, что приблизительную сумму убытков не подсчитывали, так как за последнее время было очень много повреждений. Также по его словам в городе не работает общественный транспорт и не завозят топливо.

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