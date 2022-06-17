Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк подтверждает информацию, что Еврокомиссия завтра порекомендует дать Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он написал в Твиттере.

По его данным, после получения странами статуса последуют условия, которые Киеву и Кишиневу необходимо выполнить.

С Грузией схема обратная: для нее будут выставлены условия и в зависимости от их выполнения дадут или не дадут статус кандидата.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Еврокомиссия в пятницу даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. В агентстве отметили, что при этом Еврокомиссия "озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции".

Между тем Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. "За" проголосовали 200 депутатов – почти все, кто принял участие в пленарном заседании комитета.