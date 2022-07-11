Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества армии РФ уравниваются ракетно-артиллерийской точностью ВСУ. А оружие, которое поступает от западных стран, "меняет ход войны".

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны", - заявил Данилов.

После чего он сделал отсылку к словам российского президента Владимира Путина, который обратился к тем, кто желает победить РФ "на поле боя", заявив "мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".

"И это мы еще не начинали!", - заявил секретарь СНБО.

Вместе с тем, в конце июня Данилов заявил, что западной помощи недостаточно для установления паритета с россиянами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.