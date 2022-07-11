Данилов процитировал Путина, рассказав о ситуации на фронте
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества армии РФ уравниваются ракетно-артиллерийской точностью ВСУ. А оружие, которое поступает от западных стран, "меняет ход войны".
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны", - заявил Данилов.
После чего он сделал отсылку к словам российского президента Владимира Путина, который обратился к тем, кто желает победить РФ "на поле боя", заявив "мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".
"И это мы еще не начинали!", - заявил секретарь СНБО.
Вместе с тем, в конце июня Данилов заявил, что западной помощи недостаточно для установления паритета с россиянами.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.
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