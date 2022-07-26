На фоне битвы за Донбасс все чаще говорят о подготовке наступления на николаевско-херсонском направлении, а также освобождении Херсона в ближайшем будущем.

"Страна" пообщалась о ситуации на фронте с одним из офицеров ВСУ, подразделение которого держит позиции между Николаевом и Херсоном.

Приводим рассказ военного полностью.

"Сейчас стоим за Николаевом. То, что постоянно говорят, вот–вот начнется наступление или уже даже началось, мягко говоря, не имеет под собой почвы.

Реальность другая.

Соотношение сил

Русские сосредоточили конкретно на нашем участке фронта силы, значительно превосходящие наши. Как по численности личного состава, так и, особенно, по количеству артиллерийских стволов, танков и прочего добра. Более того – на некоторых участках наши войска отступили назад. На небольшую дистанцию – до 10 километров. На штабном языке это называется "выравниванием фронта".

Каждый день наши позиции под непрерывным обстрелом, бывают дни, когда нет возможности на поверхность выбраться. Сидим в подвалах и блиндажах сутками напролет, настолько плотно прилетает.

Вместе с тем, русские стреляют не очень точно, иногда прилеты идут "рандомно" - просто по площадям лупят. Но от этого не легче – потери все равно есть у нас. И серьезные. Примерно от пяти до десяти "двухсотых и трехсотых" в нашем подразделении каждый день, в разных пропорциях. В зависимости от того, куда прилетело.

Война беспилотников

У русских много беспилотников – их "Орланы" почти постоянно летают. Когда-то над их Орланами издевались в интернете, типа, сделаны из говна и палок. Не знаю, из чего они сделаны, но свою задачу их Орланы выполняют. Если появляется над позициями Орлан, значит скоро прилетит, нужно прятаться.

Общая проблема ВСУ на херсонском направлении – с защищенной связью и ранним обнаружением авиации и ракет.

"Тапик" - советский аппарат военной связи, которым до сих пор пользуются на фронте

Наши радиолокационные станции глубоко в тылу, сюда не добивают. Поэтому перед мелкими и подвижными беспилотниками, и ракетными обстрелами мы практически беззащитны.

Обнаружение таких целей здесь работает так – выставляем наблюдателей с хорошим слухом и зрением, с биноклями. И они просто ушами и глазами определяют либо полеты Орланов, либо начало обстрелов – по свисту снарядов или ракет. Обстрелы русской артиллерии вообще можно отследить всего за пару минут до прилета снарядов. И ответа на артиллерийские обстрелы с нашей стороны почти нет.

Советская и западная артиллерия

Особенно большое преимущество у русских в количестве артиллерии на километр позиций. У них очень много САУ и РСЗО. Против одного нашего ствола – с той стороны десять.

На нашем участке фронта практически нет западных артиллерийских систем. На других есть, но не сказать, что много. По количеству тоже меньше, чем у россиян. При этом их постоянно перемещают по линии фронта. И чтоб под контрбатарейный огонь русских не попасть, и чтоб по самым проблемным местам ситуацию подправить.

Мы же воюем советским оружием, тем что осталось со времен СССР. Но и советской артиллерии катастрофически не хватает по сравнению с русскими, у которых и стволов, и боеприпасов намного больше.

В целом, херсонское направление сейчас – это сплошная позиционная война, обе стороны зарываются в землю все глубже и глубже, маневренных прорывов и атак, по крайней мере на нашем участке, нет.

Дистанция между окопами – разная. Есть участки, где около 800 метров, есть – до 4 километров. Но стрелковых ближних боев почти нет – здесь степь между окопами. Спрятаться негде и некуда. Сразу видны все движения. Поэтому и вылазок ДРГ очень мало.

Вода и еда

Погода летом очень тяжелая для войны. Очень жарко, воду выпивают быстро, ее не хватает. В самом Николаеве проблема с питьевой водой – из кранов льется техническая, соленая. Воду в водопровод прямо из реки пустили.

С остальным – питанием и снаряжением проблем нет, еду завозят, снаряжение основное есть.

Психологическое состояние

Есть проблема с психологической усталостью. Практически нет ротаций личного состава, во многих подразделения некомплект до 40 процентов из-за потерь и болезней. Поэтому многие бойцы, проведя на переднем крае по месяцу и больше, устают, теряют боевой дух, ищут любые способы уехать в тыл.

Некоторые вообще отказываются выдвигаться на первую линию позиций. Как ни странно, самые психологически устойчивые – солдаты от 40 лет и старше, которые служили срочную в 90-е или в 80-е годы.

Мобилизованные

Не хватает офицеров, особенно кадровых. Многие мобилизованные, которых сейчас присылают к нам в бригаду, страдают серьезными хроническими заболеваниями.

Для меня огромная загадка, как они прошли медицинскую комиссию – например, недавно прислали «мобика», у которого близорукость - минус девять.

То есть он без очков вообще ничего не видит. Когда я спросил у него, как он прошел медкомиссию в военкомате, он ответил, мол, окулист даже не осматривал его, вся медкомиссия длилась десять минут, врачи просто печати шлепали в протокол, признали полностью годным.

Возможно ли контрнаступление?

Что касается контрнаступления. Оно возможно. Тем более, что коммуникации россиян через Днепр уязвимы и наши по ним уже пристреливаются. Но для того, чтоб пойти вперед нужно обеспечить превосходство как в живой силе, так и, особенно, в огневой мощи. На данный момент его нет".