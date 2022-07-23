Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме обеспокоены личной безопасностью Владимира Зеленского. Его словам цитировал журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин у себя в Twitter.

"Это лидер воюющей страны, которому приходится иметь дело с соперником необычайно жестоким, безжалостным и способным практически на все", - сказал Салливан.

Кроме того, советник главы Белого дома уточнил, что целью США в Украине является демонстрация силы, стойкости и выносливости, поскольку это "окажет некоторое влияние на нашу способность сдерживать другие [страны] в других местах".

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



