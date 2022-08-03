Государственная авиационная служба Украины аннулировала сертификат эксплуатанта украинского лоукостера Bees Airline.

В соответствующем приказе Госавиаслужбы указано, что решение было принято "в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью "Биз Эйрлайн" эксплуатации не менее двух воздушных судов".

Сертификат эксплуатанта компания получила в прошлом году 12 марта, а первый рейс выполнила 18 марта 2021-го.

Отметим, ранее в парке Bees Airline было четыре Boeing 737-800, владельцы которых - американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

15 февраля 2022 года компания сообщила, что владельцы самолетов потребовали их перебазирования за пределы Украины из-за военных рисков.

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