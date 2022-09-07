Импорт российской продукции в США минувшим летом снизился до минимума за последние 18 лет, в то время как экспорт товаров из США в Россию вырос, превысив весенние показатели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи населения.

Как говорится в докладе, импорт российских товаров в США снизился с $661,1 миллиона в июне до $484,8 миллионов в июле, что является минимальным значением с января 2004 года, когда он составлял $458,9 миллионов.

Объем экспорта американской продукции в Россию в июле вырос до $82,5 миллионов, превысив показатель не только июня ($58 миллионов), но и мая ($77,4 миллионов). По сравнению с мартом объем экспорта снизился на $18,6 миллионов.

В мае министр торговли США Джина Раймондо заявляла, что объемы экспорта США в Россию, в том числе высоких технологий, за период с 24 февраля сократились более чем на 90%.

Ранее "Страна" сообщала, что Минфин США исключил из-под санкций против России выплаты зарубежных пенсий.

А незадолго до этого крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, вернулись к торговле российскими облигациями после разъяснения Минфина США, согласно которому банки могут предлагать клиентам помощь в осуществлении сделок, если это поможет держателям "избавиться от подобных активов".