В среду, 28 сентября, в Белоцерковском районе Киевской области будут проводить запланированные взрывные работы. Жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом говорится в Телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

Проведение взрывных работ запланировано с 8:00 до 17:00 на ООО "Рокитнянский гранкарьер".

Для предупреждения населения будут подаваться звуковые сигналы разной интенсивности:

1. первый (предупредительный) – один длительный, за 1 час до проведения взрыва;

2. второй (боевой) – два длительных, во время которых будут производиться взрывы.

3. третий – три коротких, что означает отбой.

Технологические взрывы будут проводиться на ОДО "Рокитнянский спецкарьер" и завтра, 29 сентября.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

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