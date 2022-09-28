В Киевской области предупредили о плановых взрывных работах в районе Белой Церкви
В среду, 28 сентября, в Белоцерковском районе Киевской области будут проводить запланированные взрывные работы. Жителей призывают сохранять спокойствие.
Об этом говорится в Телеграм-канале Киевской областной военной администрации.
Проведение взрывных работ запланировано с 8:00 до 17:00 на ООО "Рокитнянский гранкарьер".
Для предупреждения населения будут подаваться звуковые сигналы разной интенсивности:
1. первый (предупредительный) – один длительный, за 1 час до проведения взрыва;
2. второй (боевой) – два длительных, во время которых будут производиться взрывы.
3. третий – три коротких, что означает отбой.
Технологические взрывы будут проводиться на ОДО "Рокитнянский спецкарьер" и завтра, 29 сентября.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".