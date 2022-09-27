Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов в области из-за обучения саперов, второй день подряд.

Об этом сообщили в Киевской ОВА в Telegram.

"Сегодня, 27 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий – отработка навыков по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых районах Киевской области возможны звуки взрывов", - сообщили в ОВА.

Учения саперов в области были и 26 сентября.

Тем временем, во вторник и среду, 27 и 28 сентября, в Полтавской области запланированы технические работы в карьерах, которые будут сопровождаться взрывами.

Также спасатели рассказали, когда разминируют и откроют для посещения леса Киевской области.

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