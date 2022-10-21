В Украине 21 октября облачная погода с прояснениями, но осадков не обещают.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. В Запорожской области местами могут быть сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью была от +2 до -3. Днем воздух прогреется до +7...+12, на Закарпатье и Прикарпатье до +15.

В Киеве и области ночью и утром местами туман. Ночью в столице было 0...+2, по области местами до -3. Днем до +9...+12 максимум.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что с сегодняшнего дня потеплеет по сравнению с холодным четвергом. В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10...+14 градусов, на остальной территории +8...+12.

Ночью холодно, от 2 мороза до 4 тепла.

В пятницу в большинстве областей осадков не будет, даже выглянет солнце.

В Киеве 21 октября ни дождя, ни снега - день с переменчивым солнышком. Ветер ослабнет.



"В дальнейшем потепление окрепнет, дожди появятся в Украине в воскресенье, 23 октября" - прогнозирует синоптик.

Напомним, что в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму с кратковременными морозными периодами.