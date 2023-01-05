В Одессе завтра, 6 января, возможны перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ. В Приморском районе воды точно не будет с 12:00 до 20:00, а в Малиновском районе возможно снижение давления.

Об этом сообщают власти города.

Связано это с ремонтными работами, из-за которых энергетики будут обесточивать объекты водоканала.

Как сообщалось, в Украине растет потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. Лимиты потребления переданы всем областям.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.