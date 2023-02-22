В среду, 22 февраля, будет облачно с прояснениями. Днем местами может пройти небольшой дождь.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра на сегодня.

В целом ожидается погода без существенных осадков. Небольшой дождь ожидается лишь в западных областях.

Температура в течение суток будет колебаться от +2 до -3. Днем в южных и западных областях +3...+8, на Закарпатье и юге Одесской области до +11.

В Киеве без существенных осадков. Днем около 0 градусов.

Карта прогноза погоды на 22 февраля

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине предполагается кратковременное похолодание.

В ближайшую ночь температура воздуха снизилась в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине до -7...-13.

Днем в течение дня холодно будет в восточных областях -5...-8, на севере и в центре ожидается 0...-3. В южной части и в западных областях будет теплее +4...+9, только на Волыни, Ровенщине и Запорожье 0...+3.

Без существенных осадков, только ночью и утром в западных областях преимущественно дождь, на востоке небольшой снег.

В Киеве 22 февраля днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.

Напомним, что в Канаде сурок Фред умер во время зимней спячки и не смог предсказать погоду весной.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.