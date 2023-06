Американская писательница Элизабет Гилберт, написавшая бестселлер "Есть, молиться, любить", отложила выход нового романа "Снежный лес" из‑за критики украинских читателей. Им не понравилось, что его действие происходит в России.

Об этом Гилберт сообщила в Твиттере.

Действие нового произведения Гилбертразворачивается в Сибири в 1930-е годы. Его главные герои - семья, которая решает уйти из общества и противостоять советским властям, пытаясь защитить природу от влияния индустриализации.

"Я получила мощный поток откликов от моих украинских читателей, выражающих гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того, что я решила прямо сейчас выпустить - независимо от того, о чем она, - книгу, действие которой происходит в России", - пояснила писательница.

Она отметила, что слышит и уважает эти сообщения, а также не хочет задеть чувства людей, которые "испытали горе и боль".

"Я убрала эту книгу из графика публикации. Сейчас не время для ее публикации", - сказала Гилберт.

"Снежный лес" должен был выйти 13 февраля 2024 года, накануне второй годовщины начала масштабного российского вторжения в Украину. К 12 июня еще не опубликованная книга получила сотни негативных отзывов на сайте Goodreads. Но решение писательницы отложить выход книги было негативно воспринято в литературном сообществе, которое сочло поступок Гилберт самоцензурой.

Important announcement about THE SNOW FOREST. Please note that if you were charged for your pre-order, you will be fully refunded. Thank you so much. pic.twitter.com/OAEmrjtfJx