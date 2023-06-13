Автор "Есть, молиться, любить" отложила выход нового романа из-за возмущений украинцев местом его действия
Американская писательница Элизабет Гилберт, написавшая бестселлер "Есть, молиться, любить", отложила выход нового романа "Снежный лес" из‑за критики украинских читателей. Им не понравилось, что его действие происходит в России.
Об этом Гилберт сообщила в Твиттере.
Действие нового произведения Гилбертразворачивается в Сибири в 1930-е годы. Его главные герои - семья, которая решает уйти из общества и противостоять советским властям, пытаясь защитить природу от влияния индустриализации.
"Я получила мощный поток откликов от моих украинских читателей, выражающих гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того, что я решила прямо сейчас выпустить - независимо от того, о чем она, - книгу, действие которой происходит в России", - пояснила писательница.
Она отметила, что слышит и уважает эти сообщения, а также не хочет задеть чувства людей, которые "испытали горе и боль".
"Я убрала эту книгу из графика публикации. Сейчас не время для ее публикации", - сказала Гилберт.
"Снежный лес" должен был выйти 13 февраля 2024 года, накануне второй годовщины начала масштабного российского вторжения в Украину. К 12 июня еще не опубликованная книга получила сотни негативных отзывов на сайте Goodreads. Но решение писательницы отложить выход книги было негативно воспринято в литературном сообществе, которое сочло поступок Гилберт самоцензурой.
Important announcement about THE SNOW FOREST. Please note that if you were charged for your pre-order, you will be fully refunded. Thank you so much. pic.twitter.com/OAEmrjtfJx— Elizabeth Gilbert (@GilbertLiz) June 12, 2023
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