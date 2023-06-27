Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в торгово-экономической блокаде США.

Об этом заявил министр обороны РФ Шойгу в ходе переговоров со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой в Москве.

"В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он.

Недавно мы писали о том, что Россия, вероятно, снова запускает свою базу на Кубе для слежки за США.

Речь идет о базе "Лурдес", построенной в 1967 году и официально закрытой Путиным в 2001 году. В те годы она позволяла перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде.

Официально Москва и Гавана всячески отрицают возобновление работы базы "Лурдес", однако СМИ утверждают, что восстановление его работы кроме прочего обсуждалось в ходе визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года, когда он встречался с Путиным.

Также СМИ сообщали, что Китай и Куба ведут переговоры о создании на острове совместного военного тренировочного центра, что означает возможное появление китайских военных "на пороге Америки". Ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, который "изо всех сил пытается предотвратить амбиции Китая в Карибском бассейне".