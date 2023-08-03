Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают проект о декриминализации проституции.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"На рассмотрении законодателей в штате Нью-Йорк находится законопроект, который декриминализует проституцию во всем штате, впервые в США", - говорится в заметке.

Как отмечает телеканал, проект предлагает отказ от привлечения к ответственности и секс-работников, и тех, кто занимается их перевозкой из других стран.

Проект закона носит название "Остановим насилие в секс-торговле". Его внесла сенатор от Демократической партии Джулия Салазар, однако ему оппонируют республиканцы. В частности, противники инициативы заявляют, что проституция влечет за собой другие преступления - грабежи и разбой.

Согласно данным World Without Exploitation, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации только увеличивается в странах, которые полностью ее декриминализовали.

Исследование, проведенное правительством Новой Зеландии, показало, что большинство проституток не чувствовали себя в большей безопасности при полной декриминализации торговли телом.

В США единственный штат, в котором легализовали проституцию, - это Невада. Правда, легализация распространяется не на весь штат, а на десять из 16 округов.

Ранее мы писали, что в Пенсильвании хотят разрешить раздавать марихуану детям в школах и детсадах.

Также мы сообщали, что в США хотят разрешить военным хранить каннабис и не проверять на его употребление.