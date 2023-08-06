Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет существенный дефицит вооружений. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

"С точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит", - заявил Подоляк.

По его словам, от Запада необходимо больше ракет и снарядов, также не хватает оборудования для разминирования и мощностей для ремонта бронетехники.

Сейчас ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Украине систем ПВО и самолетов F-16, добавил советник.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович также заявил о нехватке "элементарного" во многих бригадах ВСУ. Кроме того, по его словам, большинство украинских министерств на второй год войны не перешли на режим работы военного времени.

Тем временем война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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