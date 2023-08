В Лондоне открылась бесплатная выставка, на которой экспонируют более 1400 личных вещей легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри, включая его сценические костюмы, рукописные наброски "Богемской рапсодии" и любимый рояль. Выставка предшествует аукциону Sotheby's, где эти вещи уйдут с молотка.

Об экспозиции пишут европейские СМИ.

Огромная коллекция личных вещей Меркьюри была оставлена близкой подруге певца Мэри Остин. Она хранилась нетронутой в особняке фронтмена Queen на западе Лондона в течение 30 лет после его смерти в 1991 году. В апреле 72-летняя Остин заявила, что решила продать почти все вещи, чтобы "закрыть эту особенную главу в своей жизни" и "привести в порядок дела".

Среди вещей - рабочие черновики хитов "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" и "Somebody to Love". За рукописный черновик "Богемской рапсодии", который показывает, что Меркьюри поменял название песни с "Монгольской рапсодии", хотят выручить от 800 тысяч до 1,2 млн фунтов стерлингов.

"У нас есть рабочие тексты практически всех песен, которые Фредди Меркьюри написал в 1970-е годы. У нас есть обширные рабочие черновики, которые действительно показывают, как развивались песни, как они менялись, как они приобретали форму самым замечательным образом", - сказал Габриэль Хитон, специалист аукционного дома.

Однако гвоздем распродажи станет любимый рояль Меркьюри Yamaha, который будет стоить от 2 до 3 млн фунтов стерлингов. Рояль пережил несколько переездов, занял центральное место в особняке певца и был спутником музыканта с 1975 года до его смерти.

"Из всех предметов, которые у него были, именно этот значил для него больше всего", - сказал Хитон.

Многие из предметов свидетельствуют о любви Меркьюри к театральным эффектам, например, ослепительные костюмы с блестками, кожаные куртки, красная мантия и корона, в которой он выступал на последнем концерте Queen в 1986 году, а также коллекция японских шелковых кимоно.

Коллекция включает также более личные и интимные предметы, в том числе школьный учебник с именем певца - Фаррух Булсара, датируемый 1960-ми годами, когда он только приехал в Великобританию с семьей из Занзибара. Посетители могут изучить подробные планы рассадки гостей на званых обедах и меню, а также рукописные приглашения на дни рождения певца, включая датированное 1977 годом, в котором гостям предписывалось "одеться, чтобы убить".

Кроме того, на продажу выставлена художественная коллекция Меркьюри, в которой представлены работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Марка Шагала, а также его эклектичная антикварная мебель и многочисленные фигурки кошек.

Коллекция заняла все 15 залов здания аукционного дома в центре Лондона. В ней даже есть палочки для еды и швейный набор Меркьюри, которые продаются по цене менее 100 фунтов стерлингов за штуку.

Выставка "Фредди Меркьюри: его собственный мир" продлится до 5 сентября. Затем предметы будут проданы на нескольких аукционах, которые состоятся с 6 по 8 сентября.

