Крупнейшие европейские компании потеряли в РФ не менее 100 млрд евро после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Исследование годовых отчетов 600 компаний за 2023 год показало, что у 176 фирм обесценились активы, выросли расходы, связанные с курсовой разницей, и другие траты в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий.

Этот показатель еще не включает косвенные макроэкономические последствия, например, рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

Сообщается, что более 50% из 1871 европейских предприятий в России продолжают работать и после войны.

"Даже если компания потеряла много денег, уезжая из России, те, кто остается, рискуют потерять гораздо больше. Оказывается, стратегия «резать и бежать» была лучшей стратегией для компаний, решающих, что делать в начале войны. Чем быстрее вы уйдете, тем меньше ваши потери", - говорит партнер стратегического консалтинга Control Risks Наби Абдуллаев.

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