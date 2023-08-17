В Ливане во всей стране отключили электроэнергию из-за долгов перед энергетической компанией Primesouth.

Об этом пишет Sky News Arabia.

Сообщается, что компания Primesouth прекратила работу единственных в стране электростанций Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге вчера вечером.

Эти две ТЭС единственный источник электроэнергии в Ливане, суммарно они производят 550 МВт.

Без электроэнергии остались больницы, водопроводные станции, жилые дома, государственные учреждения, а также аэропорт в Бейруте, который пока работает на собственных генераторах.

В компании сообщили, что пытались урегулировать ситуацию и угрожали отключить станции еще 11 августа. Но после обещаний властей, дали больше времени.

Ранее мы писали, что вчера в Украине зафиксировали летний рекорд потребления электроэнергии, поэтому из энергосистемы Румынии осуществлялась аварийная помощь.

Также мы сообщали, что "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток выработанной электроэнергии.