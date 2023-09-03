На линии фронта Купянск-Кременная российские войска пытаются захватить господствующие высоты вблизи Новоегоровки Луганской области.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Далее, как полагают в ВСУ, российские войска постараются вклиниться в украинскую оборону и выйти к Оскольскому водохранилищу.

"Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", - сказал Евлаш.

Он добавил, что на Лимано-Купянском направлении произошло пять боевых столкновений. Войска противника пробовали наступать, однако все их атаки были отражены. Во время наступательных действий противника удалось уничтожить 126 россиян. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов, один автомобиль и семь беспилотников, шесть из них типа "Ланцет".

Между тем сам Купянск регулярно подвергается обстрелам.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

В ночь на 3 сентября масштабной атаке подверглась Одесская область. Российские войска атаковали дронами типа "Шахед" припортовую инфраструктуру в регионе, в результате чего начались масштабные пожары. Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов.

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