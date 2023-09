Британское издание The Economist некорректно процитировало слова бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко о деятельности СБУ о системной ликвидации коллаборантов, начиная с 2015 года.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе экс-главы СБУ .

"The Economist перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", - заявили "Стране" в пресс-службе.

Действительно, в конце статьи The Economist появилась приписка: "Исправление (5 сентября 2023 г.): в более ранней версии этой статьи г-н Наливайченко был случайно неверно процитирован".

А цитата оказалась заменена. Изначально она звучала так: "Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей".

Теперь она звучит так: "Мы неохотно пришли к выводу, что нужно обезвреживать террористов" (“We reluctantly came to the conclusion that we needed to eliminate terrorists").

Ранее мы приводили материал британского журнала, в котором Наливайченко признал, что в СБУ в 2015 году был создан отдел для "ликвидации коллаборантов". По данным The Economist, речь идёт о пятом управлении контрразведки СБУ, которое действовало как диверсионная группа в ответ на вторжение РФ на Донбасс и в Крым.

Между тем в ООН считают, что статья украинского законодательства о коллаборационизме "не соответствует международному праву и гуманитарному праву в области прав человека" и может повлиять на перспективу вступления Украины в ЕС.