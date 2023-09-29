В Европе заканчиваются запасы оливкового масла. Причиной этого стало рекордно жаркое и засушливое лето.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, имеющиеся запасы масла почти исчерпаны, при этом Европа готовится к еще большему дефициту из‑за экстремальных погодных условий. Крупнейший в мире производитель оливкового масла Filippo Berio уже вынужден импортировать продукцию из Южной Америки, чтобы удовлетворить спрос.

"Сегодня практически невозможно купить оливковое масло. Оно распродано", — признался исполнительный директор британского подразделения компании Filippo Berio Вальтер Занре.

А испанский фермер и глава ассоциации Asaja Рафа Гусман заявил, что некоторые хозяева оливковых плантаций оказались перед угрозой банкротства из‑за продолжающейся засухи.

"Урожай здесь снизился на 70-80%. Некоторые фермеры не собрали и килограмма оливок. Даже если масло продается по 8 евро за бутылку, этого недостаточно, чтобы удержать их на плаву. Всегда случаются неурожаи, как в прошлом году. Но два неурожая подряд? Я такого не припомню", — сказал Гусман.

Испания производит половину мирового объема оливкового масла. Однако лесные пожары и повышение температуры до 40 градусов привели к тому, что будущее этой отрасли оказывается под вопросом.

По прогнозам Международного совета по оливкам, мировое производство снизится до 2,4 миллионов тонн, что меньше прошлогоднего урожая и намного меньше мирового спроса, составляющего около 3 миллионов тонн.

С проблемами столкнулись и другие важные регионы, где выращивают оливки: Греция, Италия, Португалия, Турция и Марокко. Ожидается, что в этом году Греция произведет всего 200 тысяч тонн оливок, что на треть меньше, чем в прошлом году. Но там к экстремальной жаре добавилось еще и поражение деревьев плодовой мухой.

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