Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о заседании Ставки, где докладывали о ситуации на передовой. Особое внимание уделили ситуации вокруг Авдеевки. На Ставке также обсуждалось производство украинского вооружения, способы его увеличения.

Сообщил, что поставлена задача перевести в цифровой формат все поставки армии.

Высказал мнение (уже не в первый раз), что единственный, кто заинтересован в эскалации на Ближнем Востоке, – это Россия.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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