Саудовская Аравия посоветовала своим гражданам в Ливане немедленно покинуть страну.

Об этом сообщило посольство Аравии в Бейруте, пишет Asharq Al-Awsat.

"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике внимательно следит за развитием текущих событий в южном Ливане, призывая всех граждан соблюдать запрет на поездки и немедленно покинуть территорию Ливана для тех, кто в настоящее время находится там", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ООН выводит своих миротворцев из Южного Ливана, а базирующаяся там "Хезболла" пообещала Израилю "день гнева". Видео автомобильных колонн миротворческих сил ООН, срочно выезжающих из мест расположения в городе Накура на границе с Израилем были опубликованы местными жителями вчера ночью.

"Пусть завтрашний день станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений. А также днём против визита Байдена в сионистское государство с целью прикрыть и защитить это преступное образование", — было сказано в заявлении "Хезболлы" вчера.

Стало также известно, что Германия стягивает на Кипр войска для возможного участия в боевых действиях в секторе Газа или Ливане - BILD.