Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель.

Такой план наземного вторжения ЦАХАЛ в Газу стал известен агентству Bloomberg.

Агентство ссылается на нескольких израильских чиновников, которые заявили, что операция может продлиться от шести недель до полугода. Они отметили, что израильская армия выбрала более осторожный подход вместо массированного вторжения.

По их словам, целью предстоящей операции является полная ликвидация ХАМАС. Более того, по словам официальных лиц, Израиль хочет прекратить ситуацию, в которой сектор Газа является "источником антиизраильского насилия".

Агентство утверждает, что союзники Израиля, в том числе США, оказывают на него давление с целью конкретизировать цели еврейского государства и предоставить последствия, которые может спровоцировать наземная операция.

Напомним, накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

Однако сегодня, по данным газеты The New York Times, Израиль приостановил полномасштабное вторжение в сектор Газа и вместо этого проводит более ограниченные наземные операции по согласованию с США.

В то же время ЦАХАЛ заявил, что продолжает продвигаться по территории сектора Газа и минувшей ночью "расширил наземные операции" в анклаве, введя дополнительные силы". В свою очередь ХАМАС и его союзники заявили об отражении атак израильской армии.