Юные футболисты сборных Израиля и Польши решили не играть первую минуту матча и почтить минутой молчания память жертв нападения 7 октября.

Это видео из трансляции встречи молодежных команд (U-21) распространилось в социальных сетях.

Футболисты самовольно договорились о данной акции, после того, как УЕФА отказался провести официальную минуту молчания в память об убитых мирных жителях Израиля в первый день атаки ХАМАС.

Сразу после стартового свистка встречи, которая проходила в Лодзе, юные игроки обеих команд просто остановились и молчали около минуты.

Ранее в Ужгороде почтили память бойцов 128-й бригады ВСУ, погибших на построении под Запорожьем.

Также мы публиковали видео, где в Краматорске минутой молчания почтили память жертв прошлогоднего ракетного удара по ж/д вокзалу.