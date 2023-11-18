В пику УЕФА сборные Израиля и Польши решили не играть первую минуту матча, чтобы провести минуту молчания
Юные футболисты сборных Израиля и Польши решили не играть первую минуту матча и почтить минутой молчания память жертв нападения 7 октября.
Это видео из трансляции встречи молодежных команд (U-21) распространилось в социальных сетях.
Футболисты самовольно договорились о данной акции, после того, как УЕФА отказался провести официальную минуту молчания в память об убитых мирных жителях Израиля в первый день атаки ХАМАС.
Сразу после стартового свистка встречи, которая проходила в Лодзе, юные игроки обеих команд просто остановились и молчали около минуты.
Ранее в Ужгороде почтили память бойцов 128-й бригады ВСУ, погибших на построении под Запорожьем.
Также мы публиковали видео, где в Краматорске минутой молчания почтили память жертв прошлогоднего ракетного удара по ж/д вокзалу.