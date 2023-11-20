Национальный банк для портала госуслуг "Дия" собирает у финансовых учреждений детальную информацию о дежурных отделениях банков, которые должны работать даже в условиях отсутствия электричества: оснащены ли они генераторами, резервными каналами связи, усиленной инкассацией и дополнительным персоналом.

Об этом говорится во внутреннем письме НБУ №14-0004/85068, оказавшемся в распоряжении "Страны".

Регулятор затребовал у банков детальную информации об оснащенности энергонезависимых отделений: о наличии питьевой воды и аптечки для посетителей, о покрытии мобильной связью в случае продолжительного отсутствия энергоснабжения, о доступности отделения для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. А также финансисты обязаны указать, какие отделения будут отапливаться в случае продолжительного отсутствия электроэнергии.

В письме регулятора №14-0004/85068 говорится, что эта информация должна появиться в "Дие" после ее передачи банками в НБУ. Финансистов обязали предоставить данные до конца дня 23 ноября (включительно).

По информации НБУ, на текущий момент в Украине свыше 2300 банковских отделений, способных работать без электричества, 75% из них приходится на 15 системных банков и только четверть - на 48 остальных банков.

С октября в приложении "Дия" стала доступна информация о ближайшем пункте несокрушимости. На сервисе можно узнать график работы каждого пункта и доступные удобства в нем.

Также теперь переселенцы могут изменить адрес регистрации через приложение "Дия".