Вчерашний взрыв автомобиля на мосту между США и Канадой не имеет отношения к терроризму.

Об этом заявили губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул и прокурор западной части города Трини Росс, передает ABC News.

"Исходя из того, что мы знаем на данный момент, в этой аварии нет никаких признаков террористической деятельности", - сказала на пресс-конференции Кэти Хокул.

По ее словам, оба погибших - жители Нью-Йорка. Шериф округа Эри Джон Гарсия на совместной пресс-конференции с прокурором сказал: "Мы можем продолжать жить своей жизнью".

Сообщалось, что автомобиль Bentley превысил скорость, врезался в бордюр, а затем в ограждение и "перелетел" во вторичную зону досмотра.

Ранее ФБР расследовало дело как теракт и закрыло другие границы, включая соседний аэропорт.

Также публиковалось видео момента взрыва на мосту между США и Канадой. В американских изданиях появлялась противоречивая информация о причинах взрыва. ABC News и Fox News сообщали об обнаружении взрывного устройства на месте происшествия. В ABC уточняли, что правоохранительные органы нашли на месте происшествия чемодан, в котором могло находиться взрывное устройство.