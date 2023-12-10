В воскресенье, 10 декабря, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Сообщается. что разговор длился около 50 минут, ради него премьер-министр Израиля прервал утреннее заседание с министрами.

Израильская журналистка Мория Асраф со ссылкой на свои источники сообщает, что Нетаньяху выразил Путину недовольство растущим сотрудничеством между Россией и Ираном (напомним, в пятницу президент Ирана приезжал с визитом в Москву и вел переговоры с Путиным в течение пяти часов).

Нетаньяху также выразил недовольство системной позицией России в отношении Израиля и конфликта в секторе Газа.

"Если бы на Россию напали, как на Израиль, она отреагировала бы гораздо жестче", - так, по версии журналистки, сказал Нетаньяху Путину.

В ходе беседы Нетаньяху также поблагодарил Путина за усилия по освобождению израильско-российского гражданина на прошлой неделе.

Позже в Кремле официально прокомментировали телефонные переговоры Путина и Нетаньяху.

Заявили, что "в центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа".

Путин осудил терроризм, но призвал, "чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения".

Напомним, что ХАМАС напал на Израиль и захватил заложников 7 октября. После этого в Израиле объявили войну.

Ранее мы писали о том, что Путин прилетел в ОАЭ на переговоры, затем он отправится в Саудовскую Аравию.

Также мы писали о том, что у Байдена попросили Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava.