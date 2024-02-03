Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал свое заявление о том, что он сомневается в возвращении Крыма из российской оккупации.

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением. Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм нужно остановить, победить и заблокировать на будущее", - заявил президент Польши.

Напомним, Дуда также заявил, что "фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени".

На его слова уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварич и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее Washington Post писала, что планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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