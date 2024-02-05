Греция отрицает намерение передать Украине ЗРК С-300, о чем ранее сообщали СМИ.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

"Ничего подобного не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле", - сказал Маринакис, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, местная газета Kathimerini писала, что министерству обороны Греции поручено обеспечить отправку в Украину устаревшего вооружения, которое больше не используется греческой армией. Передачу техники одобрило греческое правительство.

Ранее схему передачи старого греческого вооружения в Украину предложил в письме премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису госсекретарь США Энтони Блинкен. Взамен Вашингтон пообещал выделить Греции 200 миллионов долларов на переоснащение армии.

Также сообщалось, что канадские консерваторы, находящиеся в оппозиции, требуют передать Украине тысячи авиаракет CRV7, которые подлежат утилизации.