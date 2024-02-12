В понедельник, 12 февраля. Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из рсзо.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 "Шахедов", были уничтожены 14 из них.

На Купянском направлении отражены 2 атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 3 атаки в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.

На Новопавловском направлении отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил безуспешное штурмовое действие.



Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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