Во вторник, 13 февраля, в Украине из-за обстрелов РФ погибли пять человек.

Об этом сообщают власти регионов утренних сводках.

В Харьковской области в селе Куриловка Купянского района в результате утреннего обстрела фермерского хозяйства погибли двое мужчин. Еще двое человек (мужчина и женщина) получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Около 11 утра российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска. В результате 61-летняя женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя женщина была ранена. В момент обстрела люди находились на местном рынке.

В Днепропетровской области утром в Никополе погиб человек. Мужчина попал под артобстрел. Ему было 64 года. Известно, что российским обстрелом в Никополе был поврежден частный дом.

В Херсонской области ночью из-з обстрела российский войск погибла пожилая жительница села Львов. Населенный пункт обстреляли около часу ночи. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 83-летняя женщина.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

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