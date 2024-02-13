Опубликовано интервью Александра Сырского, которое он дал за несколько дней до назначения главнокомандующим ВСУ.

Интервью брал немецкий телеканал ZDF.

В беседе Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой состоит в нанесении РФ максимальных потерь.

Он назвал главной ценностью жизнь солдата, а потому, по его словам, он "готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом".

Ранее некоторые западные СМИ назвали нового главкома ВСУ мясником именно за готовность жертвовать людьми за удержание позиций, как это он делал в Бахмуте. Например, обсуждая Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласило название статьи издания о кадровых перестановках в ВСУ.

После этого Сырский сделал заявление о том, что намерен беречь жизни военных.

"Страна" рассказывала в отдельном материале, чем известен новый главком ВСУ. Как мы писали, в 2023 году Сырский командовал неудачными для ВСУ боями за Бахмут. В итоге противостояние закончилось сдачей города войскам РФ.