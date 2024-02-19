В "ТикТок" набирает популярности новосозданный мем-пародия на украинцев, которые критикуют сограждан из-за границы и рассказывают, как им нужно жить.

Такой сборный образ получил имя "ОляUA".

Персонаж был создан, основываясь на комментариях реального человека с соответствующим никнеймом и флагами Польши и Украины.

В основном лексикон персонажа "ОлиUA" состоит из одних и тех же вопросов-тригеров:

"Чому не державною?"

"Почему не в окопе?"

"Почему не на фронте?".

В других случаях мемный персонаж выражает свое возмущение словами "огида, зрада, уклонист и т.д".

Трудно определить, кто именно создал мем, потому что пользователи соцсети активно создают новые аккаунты персонажа "ОляUA" и троллят пользователей, чья поддержка страны заканчивается на оскорблении других украинцев в соцсетях.

Видео на тренд "ОляUA" набирают сотни тысяч просмотров.

Авторы таких видео шутят, что муж "ОлиUA" скрывается от мобилизации, в то время как она зовет других в окоп.

"Вопрос не касается темы" или "Не на часі", – отвечает им персонаж-мем.

Ранее украинцы в Европе нашли парня, который рассказывал в соцсетях, как переплыл Тису и оказался в Румынии и начали предъявлять ему претензии.