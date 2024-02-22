В Кировском районе Донецка под обстрел попал микрорайон Текстильщик.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, в результате обстрела ранены три мирных жителя, также пострадали девятиэтажка (серьезно разрушена квартира на четвертом этаже), припаркованные у подъезда автомобили и трубы отопления.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.