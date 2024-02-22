В Донецке под обстрелом жилой микрорайон Текстильщик. Фото и видео
В Кировском районе Донецка под обстрел попал микрорайон Текстильщик.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По их данным, в результате обстрела ранены три мирных жителя, также пострадали девятиэтажка (серьезно разрушена квартира на четвертом этаже), припаркованные у подъезда автомобили и трубы отопления.
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