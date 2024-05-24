Штат Генерального штаба планируют сократить на 60%, отправив уволенных сотрудников на фронт.

Об этом сегодня сообщил бригадный генерал Евгений Острянский на брифинге представителей ВСУ на тему "Актуальные вопросы деятельности Вооруженных сил Украины: ход боевых действий, новейшие технологии и реформы".

По словам Острянского, некоторые структуры Генштаба расформируют, другие оптимизируют, убрав дублирование функций. Кроме того, будут созданы и новые.

Уволенных сотрудников отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней. Это должно позволить осуществлять ротации подразделений на фронте.

"За счет высвобождающегося личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - сказал Острянский.

В марте мы сообщали, что в Украине могут сократить количество существующих министерств на треть в рамках реформы правительства.

А зимой "Страна" писала, что многие народные депутаты хотят сложить мандаты, но их не отпускают.