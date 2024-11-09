Сегодня ночью россияне атаковали Украину 51-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщаю Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Эпицентром ночной атаки "Шахедов" стала Одесская область. В Одессе повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, админздания, складские помещения и автомобили.

В ГСЧС сообщили, что один человек погиб, 13 ранены, из них двое детей.

На видео - последствия удара по жилому кварталу.

Накануне россияне совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду. В результате атаки погиб 46-летний горожанин. Пострадали 9 человек, из них 6 госпитализированы в больницу.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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