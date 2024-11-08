Вчера вечером россияне совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду. Погиб человек.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В результате атаки погиб 46-летний горожанин, который во время движения автомобиля получил осколочные ранения.

Пострадали 9 человек, из них 6 госпитализированы в больницу.

Повреждены более 20 частных домов, учебное заведение, газопровод, складские помещения частного предприятия и автомобили.

Напомним, ночью россияне нанесли массированный удар КАБами по Харькову. Частично разрушена многоэтажка, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома. 25 раненых, пять из них - госпитализированы.

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