Скоро все дороги, которые ведут из Великой Новоселки Донецкой области, могут быть перерезаны.

Об этом заявил украинский боец с позывным Мучной.

По его словам, для этого россиянам достаточно "сделать еще один жесткий накат".

Он пишет, что северная дорога уже перерезана, поскольку российские войска "продолжают закрепляться и выбивать наши подразделения из Нового Комара".

Западную трассу через Времьевку на Гуляйполе РФ уже "физически контролирует", пишет Мучной (при этом, по карте Deep State, дорога не захвачена, хотя россияне и близко от нее).

Также к югу от Великой Новоселки российские войска вошли в село Сторожевое, которое пытаются отрезать от основных сил, и штурмуют Нескучное.

Напомним, накануне российские войска снова прорвались в важный населенный пункт Новый Комар под Великой Новоселкой. Это село имеет важное значение, потому что перекрывает дорогу на север от Великой Новосёлки, которая окажется в полуокружении, если Новый Комар будет захвачен.

Мы публиковали оперативную информацию о ситуации вокруг Великой Новосёлки.