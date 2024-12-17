Россияне пытаются захватить Великую Новоселку в Донецкой области, не исключено, что у них есть планы на Днепропетровскую область.

Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады Богдан Петренко.

"Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада – Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах мероприятие и в Днепропетровскую область – с целью давления на Украину или захвата в целом", – добавил он.

Поступают сообщния, что россияне продавливают фланги в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области и могут взять их в ближайшее время, окружив город.

Так, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что в Новом Комаре севернее Великой Новоселки идет бой, южнее – в районе Благодатного – россияне "имеют продвижение".

"Все беда в том, что враг в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг города, а затем все по стандарту, как мы видели до этого, не очень утешительная перспектива", – прокомментировал он.

Аналогичную информацию сообщает и военкор Мирошников.

"Как-то очень быстро по Великой Новоселке все происходит... Не то чтобы это было неожиданно. Но враг очень быстро прорывает ключевые точки на флангах. Нехватка людей, снарядов и дронов очень сказывается, к сожалению", – написал он.

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1028-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина контратаковала крупными силами к югу от Покровска, где у россиян на минувшей неделе был прорыв. Армию РФ удалось оттеснить от села Песчаное, после чего ВСУ попытались отбить крупное село Шевченко, но эта атака провалилась. Также россияне прорвались к Зеленовке и опасно приблизились к трассе, которая ведет в Курахово со стороны Запорожья. Если российские войска перережут трассу, это грозит образованием "котла" к югу от Курахово.

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