Президент США Дональд Трамп высказался о месте своей первой зарубежной поездки во время второго срока. По его словам, на повестке дня стоят Саудовская Аравия и Великобритания.

Об этом сообщает CNN.

"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я поехал в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары из Соединенных Штатов на сумму 450 миллиардов долларов. … Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", - сказал он журналистам в субботу на борту самолета Air Force One.

Трамп также заявил, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов", и похвалил своего коллегу.

Напомним, что в 2017 году первый визит Трампа был в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и стран ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ в ситуации с Украиной.