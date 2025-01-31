Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционной политики, предложенный лидирующим сейчас в предвыборных опросах блоком Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Провал законопроекта оппоненты лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца трактуют как его личное поражение.

"Сегодня Фридрих Мерц окончательно нарушил табу — и потерпел сокрушительное поражение. Он был готов принять закон с голосами ультраправой "Альтернативы для Германии". То, что в итоге ему чуть-чуть не хватило голосов, ничего не меняет: "огненная стена" пала, и ХДС отказался от своего принципа не формировать большинство вместе с АдГ. Мерц выбрал опасный путь сдвига вправо. Эта попытка провалилась. В Бундестаге все увидели, как ситуация полностью вышла из-под контроля Фридриха Мерца. Теперь настало время для более здравомыслящих представителей ХДС взять ситуацию в свои руки", - заявил в комментарии изданию "Шпигель" депутат от Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш.

Ранее ХДС/ХСС вместе с праворадикальной "Альтернативой для Германии" проголосовал за закон о восстановлении постоянных пограничных пунктов на границе страны, за что подвергся жесткой критике со стороны левых и центристов. За сотрудничество с АдГ Мерца раскритиковала прежний лидер ХДС/ХСС, экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Между тем рейтинг "Альтернативы для Германии" вырос на четыре процента за неделю и достиг 23%.