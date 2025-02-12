Россия не обсуждала и не собирается обсуждать тему обмена своих территорий.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Песков также выразил уверенность в том, что России удастся выбить ВСУ из Курской области до начала ожидаемых мирных переговоров. По его словам, украинские соединения будут изгнаны с российской территории.

"Они будут уничтожены, будут изгнаны", - подчеркнул спикер.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сделали аналогичное заявление: Москва не намерена вести переговоры об обмене подконтрольной ВСУ части Курской области на захваченные россиянами территории Украины.

Напомним, на днях Зеленский говорил, что Украина хочет использовать операцию ВСУ в Курской области на переговорах об окончании войны.

Сможет ли Украина использовать плацдарм в Курской области на переговорах с РФ, мы анализировали в отдельном материале.