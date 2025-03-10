США не приглашены на саммит военных представителей в Париже 11 марта. В число неприглашенных вошли также Хорватия и Черногория. Остальные 32 приглашенные страны являются участниками НАТО.

Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, на встрече будет обсуждаться создание международных сил безопасности для Украины. Вашингтон не пригласили за круглый стол, так как Европа желает продемонстрировать способность взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине.

План Франции и Великобритании по Украине будет представлен во время первой части переговоров, затем участники встречи выразят мнение по поводу своего участия в инициативе, отмечает AP.

Франция и Великобритания рассчитывают, что силы безопасности будут направлены в Украину после потенциального прекращения огня.

После этого, 15 марта, премьер Британии соберет онлайн-встречу мировых лидеров по поддержке Украины, сообщает Reuters.

Это будет продолжением саммита в Лондоне от 2 марта, которую прозвали "коалицией желающих".

Кто будет участвовать, не уточняется.

Обсудят, в частности, возможность отправки миротворцев.

Напомним, что накануне премьер Британии обсудил с Трампом предстоящие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, которые состоятся в ближайшие дни.

Договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине, мы анализировали в отдельном материале.