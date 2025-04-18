Более 90% украинских стартапов перенесли свои штаб-квартиры в другие страны, потому что инвесторы не хотят вкладываться в охваченную войной страну, а клиенты - закрывать сделки онлайн.

Об этом сообщает Forbes.

Также для инвесторов важно движение капитала, которое в Украине ограничивает Нацбанк, предсказуемая судебная система, защита прав и развитый фондовый рынок.

"Ранние инвестиции уже сопряжены с высоким риском, а дополнительный фактор войны часто оказывается решающим. Команды скрывают свое происхождение, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов или инвесторов", - говорят в венчурном фонде Roosh Ventures.

Чаще всего руководство или главный офис уезжает за рубеж, а большинство сотрудников остаются в Украине.

В 2024 году украинские стартапы привлекли почти вдвое меньше инвестиций, чем в довоенном 2021 - 462 млн долларов.

Напомним, в Украине планируют повысить налоги для предпринимателей, ведущих индивидуальный бизнес.

Ранее мы писали, что с нового года наблюдается волна закрытия физических лиц - предпринимателей.