Сегодня, 8 мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.

"К сожалению, три года назад это снова повторилось, и так же, как прежде, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую", - сказал он.

Также Зеленский и остальное руководство страны возложили цветы к Вечному огню в Киеве.

"Более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч – в повстанческих отрядах и движениях сопротивления.

В той войне у нас не было тыла – вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадали каждый город, село, каждый дом и каждая семья.

И мы не отдаем эту память новому, русскому нацизму, равно как не отдаем ему свое настоящее", - пишет президент.

Он отметил, что победа и настоящая память не с теми, у кого парады, а с теми, с кем правда.

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.